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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Жители двух сел на границе с Украиной эвакуированы в Белгород

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Порядка 180 жителей двух приграничных сел Белгородской области, где объявлен режим ЧС из-за попадания снаряда с территории Украины, перевезены в Белгород в среду вечером, сообщил мэр города Антон Иванов.

"Сегодня вечером к нам приехали 178 человек - жители Нехотеевки и Журавлевки, которые пострадали в результате инцидента - попавшего снаряда. 100 человек остались в пункте временного размещения, а 78 человек уехали к родственникам, знакомым", - сказал Иванов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он добавил, что оставшиеся в пункте временного размещения обеспечены психологическим и медицинским сопровождением и трехразовым питанием.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что прилетевший со стороны Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и Нехотеевке был введен режим ЧС.

25 февраля губернатор предложил жителям покинуть приграничное село Журавлёвка.

Россия Белгородская область Нехотеевка Журавлевка
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