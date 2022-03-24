Глава Белгородской области заявил о ночных взрывах в приграничном с Украиной селе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло в ночь на четверг в селе Журавлевка Белгородской области, где объявлен режим ЧС из-за попадания снаряда с территории Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и соседней Нехотеевке был введен режим ЧС. Около 180 жителей двух приграничных сел в среду вечером были перевезены в Белгород.