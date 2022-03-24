В Кремле обещали учесть озабоченности Сербии по поводу оплаты поставок газа в рублях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Озабоченности Сербии в связи с решением РФ о переходе на оплату за экспорт газа в рублях будут первоочередными для рассмотрения в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что это решение создаст для Сербии много проблем.

"Абсолютно нормально, он прав. Это действительно может быть проблематичной ситуацией. (...) Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными", - сказал Песков.

Вучич в своем заявлении отметил, что российское решение создаст проблемы, в том числе, для Сербии, которая получает газ транзитом через Болгарию.

"Это может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется (получать газ - ИФ) за рубли. Хочет она - не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Эта проблема, которую предстоит решить", - сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли.