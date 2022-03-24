В Польше заявили о невозможности расплачиваться за российский газ рублями

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Польша не видит возможности оплаты за российский газ в рублях, сообщил в четверг руководитель польской газовой компании PGNiG Павел Маевский.

"Такой возможности нет. В контракт включен метод оплаты, - приводит его слова польская деловая пресса. - Мы будем выполнять договор в соответствии с его положениями".

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.