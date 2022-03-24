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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МИД РФ заявил, что Польша приступила к опасной эскалации в регионе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия даст чувствительный для Польши ответ на высылку своих дипломатов, заявили в четверг в МИД РФ; на Смоленской площади также отметили, что Варшава приступила к опасной эскалации в регионе.

"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении "persona non grata" 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские "партнеры" на системной основе осуществляют уже давно", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса. Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", - подчеркнули там.

На Смоленской площади отметили: "Вся ответственность за происходящее и за возможные последствия целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве. Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным".

Ранее сообщалось, что власти Польши заподозрили 45 российских дипломатов в шпионаже, они будут высланы из страны.

МИД РФ Польша
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