Польша включила 45 дипломатов РФ в список подозреваемых в шпионаже

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын в среду в эфире польского телевидения подтвердил, что власти страны составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, сообщает Bloomberg.

Ранее в среду польский информационный портал Onet сообщил со ссылкой на источники в правительстве страны, что польские власти приняли решение о высылке примерно 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.

По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Onet отмечает, что в списке фамилии примерно 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.

Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.