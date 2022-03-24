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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МИД РФ заявил о риске разрушения отношений с США из-за санкций Вашингтона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Объявленная Вашингтоном экономическая война грозит полностью разрушить дипломатические отношения двух стран, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения. Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы, интересы народов, проживающих на территории этих стран, наших стран", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что Москва "много лет предлагала Вашингтону нормальный диалог на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов".

"Наверное, шанс договориться еще есть", - сказала она.

МИД РФ Мария Захарова США
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