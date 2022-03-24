Страны G7 пообещали следить за полным исполнением антироссийских санкций

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Большой семерки" пообещали сообща и целенаправленно следить за выполнением санкционных ограничений в отношении России и координировать ответы на попытки их обхода, говорится в совместном заявлении глав государств и правительств G7.

Соответствующее поручение дано профильным министерствам.

В том числе они будут следить за санкций в отношении операций Банка России с золотом.

Лидеры G7 также выразили готовность вводить дополнительные меры в случае необходимости.

"Мы подчеркиваем свою решимость вводить серьезные ограничения в отношении России, в частности выполняя все экономические и финансовые меры, уже введенные нами", - отмечается в заявлении.

Его авторы также выразили мнение, что международные организации не могут больше сохранять прежние отношения с Москвой.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном порядке", - говорится в документе.

Руководители государств "большой семерки" заявили о намерении тесно сотрудничать со своими партнерами, "чтобы действовать надлежащим образом, исходя из общих интересов, а также правил и положений соответствующих (международных) институтов".

Они заявили, что "едины в нашей решимости восстановить мир и стабильность и отстаивать международное право".

Страны G7 также заявили о готовности предотвратить глобальный продовольственный кризис, который вероятен из-за событий на Украине.