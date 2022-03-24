МИД РФ уверен в реализации всех энергопроектов России, невзирая на санкции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Все энергетические проекты в России, включая "Арктик СПГ 2", будут реализованы, несмотря на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовы, конечно, продолжать кооперацию и в традиционной, в том числе, в "зеленой" энергетике, все запущенные проекты будут реализованы, как заверяет наше руководство, включая проект "Арктик СПГ". Если европейские партнеры не заинтересованы в дальнейшем взаимодействии, это, конечно, их право, но надо быть честными", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

Она подчеркнула, что Россия будет сотрудничать с теми, кто заинтересован в обеспечении собственной энергетической безопасности.

По словам официального представителя МИД РФ, Россия выступает против политизации энергетического сотрудничества. "Несмотря на все сложности мы продолжаем выполнять контрактные обязательства по поставкам газа, включая его транзит в Европу через украинскую ГТС", - добавила Захарова.

Захарова также заявила, что отказ от российских энергоносителей создаст дисбаланс на мировых рынках и негативно скажется на инициаторах таких действий.

"Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине Соединенных Штатов Америки. Специалисты это прекрасно понимают, и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему, нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики".

"Мы только все это время пытались приспособиться, пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США, и все-таки встроиться в мировой энергетический "мир". Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", - добавила официальный представитель МИД РФ.