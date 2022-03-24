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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Циркам и кинотеатрам Петербурга разрешили вернуться к 100%-ной заполняемости

Беглов назвал это подарком ко дню работника культуры

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В культурно-досуговых учреждениях Петербурга с 28 марта отменят ограничения по наполняемости залов, введенные из-за коронавируса, объявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

По его словам, эпидемиологическая обстановка позволила ему изменить собственное постановление. Он добавил, что это будет подарком ко дню работника культуры.

Также губернатор увеличил допустимую численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Еще отменено 50-процентное ограничение по наполняемости для речных трамвайчиков и отменен запрет перемещаться по палубе.

Петербург Александр Беглов
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