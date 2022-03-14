Власти Петербурга пока не отменяют масочный режим

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге остается обязательным масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, заявил в еженедельном радиообращении губернатор региона Александр Беглов.

Он отметил, что пандемия COVID-19 в городе еще не закончилась. По согласованию с главным санитарным врачом города власти Петербурга продолжают поэтапно сокращать ограничения, добавил Беглов, но не уточнил о чем идет речь.

По данным губернатора, госпитализация с коронавирусом в городе снизилась до уровня начала января - 200 случаев за сутки. На этой неделе к оказанию плановой помощи переходит городская больница №2. Там освобождается 1 100 инфекционных коек.

В ежедневной справке Смольного говорится, что среднесуточная госпитализация на прошлой неделе составила 147 случаев.

"Большая просьба - дорогие петербуржцы, не закупайте лекарства впрок. Во-первых, у медикаментов есть сроки годности, во-вторых, именно такое поведение покупателей может привести к временному отсутствию лекарств на полках. Перебоев с поставками не предвидится, к тому же у нас достаточный запас лекарств на складах", - написал Беглов в своем телеграм-канале.

1 марта Роспотребнадзор разрешил регионам, в зависимости от эпидемиолоигческой ситуации, отменить ковид-ограничения, кроме масок в закрытом помещении и усиленной дезинфекции. В Москве и Петербурге вскоре отменили QR-коды для допуска на мероприятия в учреждения.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене масочного режима в столице с 15 марта и снятии ограничительных мер на предприятиях и в организациях.