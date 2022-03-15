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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Власти Санкт-Петербурга заявили о завершении пятой волны COVID-19 в городе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, фактически находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому, естественно, у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась", - сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в ночь на вторник.

Он отметил, что, по данным на утро понедельника, в ковидных стационарах Петербурге находились чуть более 2,7 тысяч пациентов, были свободны 1,4 тысячи коек.

"Мы в ежедневном режиме смотрим число коек, которые остаются свободны для того, чтобы она (доля свободных мест - ИФ) не превышала рекомендованного министерством здравоохранения 20-процентного уровня", - сказал Лисовец.

Глава комитета сообщил, что коечный фонд продолжает сокращаться. Из городской больницы №2 выписываются последние пациенты, к концу недели она начнет принимать обычных больных. Часть коек освобождается в Александровской больнице, больнице №38.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник прекращает работу госпиталь в "Ленэкспо".

Между тем в минувший понедельник губернатор города Александр Беглов заявил, что пандемия в Петербурге не завершилась, и напомнил о требовании носить маски.

"Пандемия коронавируса в нашем городе еще не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдения социальной дистанции по-прежнему обязательны", - сказал губернатор в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России - Петербург".

При этом он отметил, что основные эпидемические показатели в городе продолжают снижаться. Так госпитализация снизилась до уровня начала января - 200 случаев за сутки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене масочного режима в столице с 15 марта.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона"11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона"
Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус

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