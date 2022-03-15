Власти Санкт-Петербурга заявили о завершении пятой волны COVID-19 в городе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, фактически находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому, естественно, у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась", - сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в ночь на вторник.

Он отметил, что, по данным на утро понедельника, в ковидных стационарах Петербурге находились чуть более 2,7 тысяч пациентов, были свободны 1,4 тысячи коек.

"Мы в ежедневном режиме смотрим число коек, которые остаются свободны для того, чтобы она (доля свободных мест - ИФ) не превышала рекомендованного министерством здравоохранения 20-процентного уровня", - сказал Лисовец.

Глава комитета сообщил, что коечный фонд продолжает сокращаться. Из городской больницы №2 выписываются последние пациенты, к концу недели она начнет принимать обычных больных. Часть коек освобождается в Александровской больнице, больнице №38.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник прекращает работу госпиталь в "Ленэкспо".

Между тем в минувший понедельник губернатор города Александр Беглов заявил, что пандемия в Петербурге не завершилась, и напомнил о требовании носить маски.

"Пандемия коронавируса в нашем городе еще не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдения социальной дистанции по-прежнему обязательны", - сказал губернатор в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России - Петербург".

При этом он отметил, что основные эпидемические показатели в городе продолжают снижаться. Так госпитализация снизилась до уровня начала января - 200 случаев за сутки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене масочного режима в столице с 15 марта.