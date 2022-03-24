В Московской патриархии создадут управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В структуре Московской патриархии по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла появится управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья, постановил на заседании в четверг Священный Синод.

Руководить управлением поручено митрополиту Крутицкому и Коломенскому Павлу, патриаршему наместнику Московской митрополии. Пока он курировал подмосковные приходы и был ректором Российского православного университета. До этого он руководил Белорусской православной церковью, а еще ранее - Рязанской епархией РПЦ.

Сейчас на территории бывшего СССР существуют одна автономная Православная церковь (на Украине), экзархат в Белоруссии, три неавтономные Церкви в странах Балтии, два митрополичьих округа (в Казахстане и Средней Азии), епархия в Азербайджане и пр. Все они находятся в каноническом подчинении Москве, но имеют разную степень автономии, наибольшей самостоятельностью из них обладает УПЦ.

Члены Синода также поддержали призыв патриарха усилить молитву о скорейшем восстановлении мира и постановили "призвать Божие благословение на всех трудящихся для помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, оставшимся в зоне конфликта, а также на жертвующих средства и необходимые предметы".