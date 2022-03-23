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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

РПЦ заявила, что отключение от SWIFT не оставит африканских священников без жалования

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли публикацию одной из кенийских газет о том, будто из-за санкций бывшие священники Александрийского патриархата, перешедшие в РПЦ, теперь не получат никаких денег из России, из-за чего они решили вернуться обратно к своим архиереям.

"Специальную военную операцию России на Украине пытаются использовать некоторые архиереи Александрийской православной церкви в их противодействии Африканскому экзархату", - написал у себя в телеграме глава экзархата митрополит Клинский Леонид.

"Во-первых, - отметил он, - Россию от SWIFT не отключали, отключили некоторые банки, попавшие под санкции. Остальные банки вполне спокойно продолжают осуществлять валютные переводы. Во-вторых, Африканский экзархат продолжает поддерживать своих клириков, и все кенийские священники получили очередное материальное довольствие. Также продолжает оказываться другая необходимая поддержка: на лечение, на строительство и ремонт храмов, на обучение, помощь в связи с утерей близких родственников и самих клириков, на миссионерскую, образовательную и просветительскую деятельность".

Представитель РПЦ указал и на то, что имеют место явные манипуляции относительно "бегущих обратно" священников. По данным митрополита, число переходов африканских клириков в Русскую церковь, напротив, растет, "даже несмотря на известные внешнеполитические события и связанную с ними русофобскую кампанию во многих СМИ".

При этом то, что некоторые священники отпадают, не является чем-то неожиданным, считает патриарший экзарх, поясняя, что не все священники сумели выдержать травлю, начатую в отношении них после ухода в РПЦ.

"Время "пандемии" и определенные события проверят всех нас на крепость. Данные процессы пойдут на пользу и Африканскому экзархату, поскольку они позволят отсеять людей нестойких и оставить тех, кто пришел действительно по убеждению и готов ради этих убеждений идти до конца. Попытка представить всех африканских священников как "ушедших к русским только из-за денег" является, на мой взгляд, унижением этих священников, расизмом и попросту неправдой", - резюмировал митрополит.

В ноябре 2019 года Александрийский патриарх Феодор признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ), созданную Константинопольским патриархатом за год до этого. Между тем многие священнослужители Александрийской церкви, канонической территорией которой является Африка, с этим не согласились и изъявили желание перейти в Московский патриархат. В конце декабря 2021 года их просьба была удовлетворена: Синод в Москве принял в РПЦ более сотни священников из разных стран Африки, что вызвало негодование со стороны Александрийского патриархата.

РПЦ
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