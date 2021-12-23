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Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Макет поезда для проекта ВСМ в России
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Для поездок между Москвой и Петербургом авиация перестанет быть востребованной, когда будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль, вопрос требует проработки, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Путин: пресс-конференция-2021

"Что касается ВСМ, это отдельная тема, которая находится еще в проработке (...) Но авиация на этом плече, Москва - Петербург, она перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга - сколько там будет (идти высокоскоростной поезд - ИФ), три часа? Сейчас в Москве только до аэропорта доехать иногда занимает 1,5 часа. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной", - сказал он.

"Поэтому надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах (...) Вот до недавнего времени они все были убыточны, даже для Китая, имея в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Для нашей страны это (ВСМ - ИФ) важно и востребовано на определенных расстояниях - где-то более эффективно начинает работать авиация. Это все пока изучается на экспертном уровне", - отметил президент.

При этом он допустил, что, если ВСМ Москва - Петербург все же будет построена, одной из промежуточных станций на ней может быть Великий Новгород.

Как сообщалось, РЖД оценивали проект строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург в 1,39 трлн рублей. Сейчас на территориях прохождения потенциальной ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток на линии к 2030 году оценивался в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ ранее предполагалось завершить в 2027 году, начав проект в 2022 году. Планировалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.

СМИ в ноябре сообщали, что проект ВСМ Санкт-Петербург - Москва предполагается оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна". Собеседники "Коммерсанта" говорили, что проект может быть сдвинут или вовсе отменен: такой вариант обсуждался на уровне правительства.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
ВСМ Москва-Петербург Владимир Путин РЖД Петербург Москва Новгород

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