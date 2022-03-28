В Globaltrans не видят нужды передавать вагоны частников под управление РЖД

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Частные инвестиции в вагонной отрасли работают эффективно, нет нужды резко менять ее структуру, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков, отвечая на запрос относительно инициативы правительства по передаче части вагонов от частных операторов в управление ОАО "РЖД" для госнужд.

"Мы знаем про данную инициативу. В этой связи хотелось бы отметить, что в рамках либерализации рынка и реформы отрасли в грузовой парк были привлечены огромные частные инвестиции. И на сегодняшний момент это один из самых молодых парков в мире, - сказал Шпаков. - Что касается нашей компании, то она создавалась с нуля, мы никогда ничего не приватизировали, покупали новые вагоны у производителей на собственные средства, обеспечивали и продолжаем обеспечивать качественные услуги своим клиентам. Мы не видим необходимости менять уже сложившиеся механизмы работы в отрасли. Механизмы, которые доказали свою эффективность", - подчеркнул Шпаков.

22 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым заявила, что частные операторы за копейки приватизировали "вкусные вагоны" и теперь "диктуют условия". Она призвала заставить этих операторов работать на страну в мобилизационный период и предложила передать все вагоны в стране под управление РЖД.

Затем "Коммерсантъ" сообщил, что аппарат правительства предложил Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) до 10 апреля "проработать и предоставить согласованную позицию по вопросам формирования консолидированного парка вагонов для обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач, а также развития инструментов эвакуации невостребованных порожних вагонов, мешающих передвижению грузов". О рассылке этого письма "Интерфаксу" сообщал источник в отрасли.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 69 тысяч единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).