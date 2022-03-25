В школах отменили закрепление отдельных кабинетов за классами

Также отменена зигзагообразная рассадка на экзаменах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил для школ правило, по которому за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет, а контакты между классами должны минимизироваться. Также отменено требование зигзагообразной рассадки на школьных экзаменах, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, чиновники разрешили вернуть 100% заполняемость детских летних оздоровительных учреждений. При этом, сохраняется обязательное обследование персонала на COVID-19 перед началом смены, а еженедельное тестирование в течение смены отменено.

Также отменяется требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Речь идет об изменениях правил работы детских и молодежных учреждениях "в условиях распространения нового штамма коронавируса", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с учетом эпидемиологический ситуации Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий в детских и молодежных организациях на открытом воздухе. До сих пор это было запрещено.

Генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков в правилах остались.

Чиновники снова разрешили посещать социальные организации для детей лицам, не связанным с их деятельностью, если они будут в маске и со справкой о прививке или недавно перенесенной коронавирусной инфекции.