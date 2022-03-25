Хабаровчанин, задержанный по делу о госизмене, арестован на два месяца

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арестован на два месяца житель Хабаровска, который был задержан по делу о госизмене и попытке передачи Украине информации ограниченного доступа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления ФСБ по Хабаровскому краю.

"Злоумышленник арестован и находится по стражей. Срок - два месяца", - сказал представитель УФСБ.

Как сообщалось, по данным ФСБ, "в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе - для совершения диверсионных акций".

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

Реализовать свой замысел злоумышленнику не удалось, сообщили в УФСБ.