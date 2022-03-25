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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в госизмене за контакты со спецслужбами Украины

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Житель Хабаровска стал подозреваемым в государственной измене за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в г. Хабаровске гражданин России", - говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, "в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе - для совершения диверсионных акций".

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (Государственная измена)", - заявили в ЦОС.

ФСБ Россия Украина
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