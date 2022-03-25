Что произошло за день: пятница, 25 марта

Фейки о смерти Жириновского, поимка новых госизменников и шпионов, а также окончательный уход Spotify из России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти РФ не собираются запрещать айтишникам выезд из страны. Ранее компания Евгения Пригожина "Конкорд" предложила законодательно ограничить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании. Такие меры могут увеличить отток айтишников из страны и деструктивно отразиться на отрасли в целом, отметили в Минцифры. В Кремле заявили, что это было бы нарушением конституционных прав граждан.

- Российская делегация настаивает на комплексном договоре с Украиной. Но его заключение маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для Москвы позиции. Это демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. Россию и Украину на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам они фактически топчутся на месте, добавил он.

- Сообщения о смерти Жириновского оказались фейками. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: Владимир Вольфович жив, но состояние его тяжёлое. Во фракции ЛДПР отметили, что эти слухи - грязная провокация "желтой" прессы, пообещав засудить лжецов, которые "похоронили" Жириновского.

- Житель Хабаровска арестован по подозрению в госизмене. Его задержали за "попытку передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины". Позже стало известно об его аресте сроком на два месяца. Также ФСБ задержала украинского шпиона по кличке "Малыш": для сбора данных он поступил в российский вуз на факультет "Политологии".

- "Почта России" восстановила онлайн-подписку на "Новую газету". Ранее издание пожаловалось, что с сайта почты исчезла такая опция. В компании заверили, что указаний снимать издание с подписки не было и не могло быть, пообещав провести внутреннее расследование.

- ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России. Все золото из ЗВР находится в стране - в хранилищах Банка России, заверил регулятор.

- Spotify решил полностью прекратить работу в России. Полное отключение музыкального сервиса для россиян может произойти в апреле, его причиной в компании назвали закон "о фейках". В начале марта Spotify заявила о прекращении работы российского офиса, позднее сервис сообщил об отмене Premium-подписки в РФ.