Песков сообщил о подготовке мер по укреплению западного фланга РФ на фоне действий НАТО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина прорабатывает меры по укреплению своего западного фланга, эти поручения были даны еще до решения НАТО по укреплению восточного фланга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще до принятия решений об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось, там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение президента России Путина, которое он дал министру обороны Шойгу", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, министерство обороны России должно проработать и представить предложения Верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга.

Песков подчеркнул, что "эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости".

"Не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалось в нашу сторону, тем самым создавая для нас опасности, вызывая нашу обеспокоенность. Это мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят", - подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что в НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.