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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новые тактические группировки - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"В ответ на действия России мы активировали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы под непосредственным командованием НАТО при поддержке развернутых национальных сил союзников", - говорится в заявлении глав государств и правительств стран Североатлантического альянса по итогам саммита, прошедшего в четверг в Брюсселе.

"Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные тактические группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сказано в документе.

Натовские лидеры заявили о принятии мер и решений "для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех областях". В НАТО называют эти меры превентивными, пропорциональными и не ведущими к эскалации.

"Теперь мы ускорим трансформацию НАТО для более опасной стратегической реальности, в том числе за счет принятия будущей стратегической концепции (на саммите) в Мадриде", - подчеркивается в заявлении.

Участники саммита также пообещали "в свете самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности за последние десятилетия" значительно укрепить свою "долгосрочную позицию сдерживания и обороны" и развивать весь спектр боеготовых сил и средств, необходимых для обеспечения надежных сдерживания и обороны.

"Эти шаги будут поддержаны расширенными учениями с повышенным вниманием к коллективной обороне и оперативной совместимости", - говорится в заявлении.

В нем перечисляются планы по повышению устойчивости обществ стран НАТО и их инфраструктуры, "чтобы противостоять пагубному влиянию России"; по расширению кибервозможностей и средств защиты, по улучшению обмена информацией и ситуационной осведомленности, гражданской готовности и способности реагировать на дезинформацию.

"Мы также повысим нашу готовность к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - заявили лидеры стран НАТО.

Они сообщили, что дальнейшие решения будут приняты в Мадриде.

НАТО
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