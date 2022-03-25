Петербургским аптекам хватит инсулина на полгода

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге аптекам хватит до полугода запаса препаратов инсулина для лечения сахарного диабета , сообщил во "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он добавил, что все эти препараты сейчас отпускаются.

В Петербурге имеется девять международных непатентованных названий инсулинов (295 496 упаковок или 1 477 480 ампул), отметил чиновник.

По его словам, за последний месяц не состоялось 19 из 74 объявленных закупочных процедур из-за роста курса валют, из-за отсутствия необходимого объема препарата, из-за невозможности поставщика участвовать в аукционе с определенной максимальной ценой контракта. В марте были заключены контракты на поставку препаратов - инсулин глулизин и инсулин аспарт двухфазный.

На сегодняшний день предельные отпускные цены производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) зафиксированы на уровне 2021 года. "Большинство фармацевтических компаний подтверждают свои обязательства по поставке данных лекарственных препаратов в 2022 по этим ценам. В то же время ряд компаний заявляют о возможном повышении цен в связи с изменением курса валют", - заявил Лисовец.