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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

В РФ сформирован запас некоторых дорогостоящих лекарств на два года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Запас и закупки по некоторым дорогостоящим редким лекарственным препаратам в России сформированы до двух лет, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"У нас с прошлого года начал действовать Федеральный центр лекарственного обеспечения, который осуществляет закупки, в том числе путем заключения долгосрочных контрактов. По некоторым позициям закупки и запасы (дорогостоящих редких лекарственных препаратов) у нас обеспечены до двух лет", - сказал Фисенко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что в России существует несколько программ по обеспечению пациентов дорогостоящими препаратами, как детей, так и взрослых.

Минздрав РФ
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