Суд отказал Навальному в иске к колонии о запрете адвокатам проносить технику

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к администрации исправительной колонии №2 в Покрове по поводу запрета его адвокатам проносить в колонию ноутбуки и смартфоны, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель суда.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал он.

Иск к исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, был подан в феврале. В своем иске оппозиционер просил признать незаконными действия администрации колонии №2 по воспрепятствованию проноса его защитниками на судебное заседание Лефортовского суда телефонов, ноутбуков и диктофонов.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии №2 города Покров Владимирской области приговорил Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей.

С середины марта 2021 года Навальный находится в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание по делу "Ив Роше".

В январе Навальный был внесен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.