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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

ВС отклонил жалобу Навального на реальный срок по делу "Ив Роше"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал политику Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение о замене назначенного ему условного наказания на реальный срок по так называемому делу "Ив Роше".

"Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде.

Такое же решение ВС принял по жалобе защиты Навального на решение суда, по которому он был арестован после прилета из Германии в Москву.

Навальный прилетел в Москву после лечения 17 января 2021 года. Его задержали в аэропорту "Шереметьево" и увезли в отдел полиции в Химках. Там Химкинский городской суд провел выездное заседание и по требованию УФСИН Москвы арестовал политика.

Затем Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил изначально определенный Навальному как условный срок в три с половиной года лишения свободы по делу "Ив Роше" на реальный. В УФСИН указывали на нарушения условий отбывания условного срока.

Сейчас Навальный находится в исправительной колонии в Покрове. 22 марта 2022 года Лефортовский суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда.

Также в отношении политика расследуются уголовные дела о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Алексей Навальный Верховный суд Ив Роше Покров ФСИН Германия
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