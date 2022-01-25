Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.
В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.
Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.
28 сентября минувшего года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Соболь, Албурова, Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.