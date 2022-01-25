Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.

В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

28 сентября минувшего года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Соболь, Албурова, Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.