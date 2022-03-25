Москалькова призвала урегулировать статус эвакуированных из Донбасса и Украины

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - России необходимо нормативно урегулировать вопрос правового статуса эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, заявила в пятницу уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Люди, прибывающие к нам на территорию из числа граждан ДНР, ЛНР и Украины оказались в не совсем равном положении - граждане Украины не получают пособия в виде 10 тысяч. Это больше социальный вопрос, но мы должны постоянно держать в поле зрения единые подходы к эвакуированным, к беженцам по сути, но не с точки зрения правового статуса. Потому что с правовым статусом мы по ним тоже до конца не определились", - сказала Москалькова в пятницу на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Неопределенный статус части эвакуируемых не позволяет им реализовывать некоторые права из-за отсутствия соответствующего порядка, отметила она.

По словам омбудсмена, они также просят создать в России представительства ДНР и ЛНР для восстановления документов, в том числе российских паспортов, утерянных на территории конфликта.

Кроме того, пока не урегулированы вопросы перемещения эвакуированных в иные пункты временного размещения по их желанию, а также оформления обязательной страховки при въезде в Россию на собственном автомобиле - зачастую личные транспортные средства оказываются повреждены в результате боевых действий, напомнила Москалькова.