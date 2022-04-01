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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Крым попросил не везти в регион беженцев в турсезон

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины, которых первоначально хотели разместить в Крыму, могут быть перераспределены в другие регионы России, следует из проекта постановления правительства, выложенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Военная операция на Украине

МЧС Крыма сообщило, что в регионе "в связи со сложившейся ситуацией ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса" и попросило не рассматривать выделение квот на бежецев на Крым, говорится в пояснительной записке к проекту.

Девять других регионов готовы увеличить вместимость пунктов временного размещения для беженцев, следует из документа.

Предыдущая версия постановления предусматривала, что Крым примет 4788 беженцев.

По данным властей Крыма, за месяц в регион прибыли более 30 тысяч беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, около 699 из них находятся в пунктах временного размещения. Большинство отправляются в другие регионы России.

Крым Украина ДНР ЛНР МЧС
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