"Росатом" потребовал от Украины вернуть группу российских специалистов на родину

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Росатом" опровергли сообщение украинской компании "Энергоатом" о передаче российской стороне четверых сотрудников АО "Атомспецтранс", сопровождавших специальный груз на Ровенскую АЭС, требуют вернуть их на родину.

"Что касается информации ГП НАЭК "Энергоатом" о том, что российские специалисты "покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне", вынуждены констатировать, что по состоянию на 25 марта с.г. сотрудники АО "Атомспецтранс" российской стороне не переданы", - говорится в официальном заявлении "Росатома", распространенном в пятницу.

В госкорпорации считают, что на этих сотрудников оказывается давление, о чем может свидетельствовать видеоролик "Энергоатома".

"25 марта с.г. в официальном телеграм-канале ГП НАЭК "Энергоатом" был опубликован видеоролик с выступлением четырех наших сотрудников с антироссийскими заявлениями. Даже из простого просмотра видеоматериала видно, что наши люди находятся под сильнейшим давлением, очевидно, пытаются воспроизвести некий наскоро заученный текст. Определенно заметны следы видеомонтажа", - подчеркнули в "Росатоме".

"Несмотря на все увиденное, мы не изменим свое отношение к нашим товарищам и не бросим их в беде. Требуем от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения сотрудников на родину", - заявили в госкорпорации.

"Росатом" в своем заявлении дал пояснения в связи с появлением на сайте "Энергоатома" видеообращения удерживаемых на Ровенской АЭС сотрудников АО "Атомспецтранс".

По данным госкорпорации, специальный груз, доставленный на Ровенскую АЭС, сопровождался сотрудниками одного из предприятий российской атомной отрасли - АО "Атомспецтранс", как и указано в распространенном Секретариатом МАГАТЭ 23 марта сообщении Постпредства РФ при международных организациях в Вене (INFCIRC/981).

При этом "Энергоатом" утверждает, что на Ровенскую АЭС "приезжали четыре вооруженных охранника", которые "до момента разгрузки и передаче украинской стороне (груз) охраняли", говорится в заявлении.

"Как уже информировали ранее МАГАТЭ, задачами сотрудников АО "Атомспецтранс" было обслуживание специального вагона и сопровождение груза, включая его передачу заказчику и оформление передаточных документов. Задача охраны груза в обязанности сопровождающих от АО "Атомспецтранс" не входила", - подчеркнули в "Росатоме".

"Более того, соглашение между правительством РФ и правительством Украины о сотрудничестве в области транспортирования ядерных материалов (Москва, 12 апреля 1996 года) прямо предусматривает, что "охрана специальных грузов осуществляется на территории Российской Федерации российским вооруженным караулом, а на территории Украины - украинским вооруженным караулом", - напомнили в госкорпорации.

В "Росатоме" также опровергли сообщение "Энергоатома" о том, что "груз был разгружен (23 марта 2022 г.)". "В этой связи заметим, что вагон прибыл в пункт назначения 23 февраля с.г. При этом соответствующий контракт с Ровенской АЭС определяет, что разгрузка должна производиться в течение 21 дня с оформлением обратной отправки транспорта (то есть - до 16 марта с.г.)", - уточнили в российской госкорпорации.