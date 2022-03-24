Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

СКР начал проверку ситуации с застрявшими на украинской АЭС сотрудниками "Росатома"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские следователи разберутся в ситуации с четырьмя сотрудниками "Росатома", которые не могут вернуться на родину с Украины, где находились в командировке на атомной электростанции (АЭС), сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Председатель Следственного комитета поручил начать доследственную проверку в связи с невозможностью специалистов госкорпорации "Росатом" возвратиться с территории Украины в Россию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, четверо специалистов госкорпорации были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами и с 23 февраля не могут вернуться в Россию.

"При наличии достаточных оснований по результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в департаменте коммуникаций "Росатома" подтвердили, что 23 февраля на Ровенскую АЭС сотрудниками центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным "был доставлен груз".

"С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию. Госкорпорация "Росатом" через Постпредство РФ при международных организациях в Вене уведомила Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией", - говорится в сообщении "Росатома".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Росатом СКР Украина Ровенская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

НАТО пообещало Украине оборудование для защиты от биологических и ядерных угроз

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код