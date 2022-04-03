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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не планирует менять стратегические цели

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" не планирует менять стратегические цели на фоне текущих событий, ожидает расширения по новым продуктам, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава компании Алексей Лихачев.

"Мы точно не меняем никакие стратегические цели. Все, что планировалось делать к 2024, все, что планировалось делать к 2030 году - будем стараться реализовать", - отметил он. Более того, "мы, очевидно, расширим свою повестку дня - в терминах "Росатома" это называется "новые продукты и технологии", - отметил Лихачев, говоря об импортозамещении.

По его словам, глобальную стратегию нельзя пересматривать "от месяца к месяцу".

"Пока у нас нет информации, чтобы принять серьезные корректирующие решения. Но при этом стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем", - заключил топ-менеджер.

Говоря о трудностях, связанных с международными партнерами, Лихачев отметил, что текущая ситуация "не могла не отразиться (на деятельности компании - ИФ), потому что просто, извините за такое слово, перекорежило всю мировую логистику, полная, так сказать, чехарда с валютными курсами". "Но мы не остановили ни одного объекта, мы продолжаем работать", - подчеркнул он.

По словам топ-менеджера, есть опасения и риски "по поставщикам "третьей руки", компания их в настоящий момент оценивает.

"Атомная станция - это большой город, а в большом городе много разных мелочей. Сейчас главное все эти мелочи понять. Есть, допустим, предприятия, вроде бы, не уходящие из этой нашей схемы поставок и готовые работать в нынешних непростых условиях, но их суб-суб-субподрядчики находятся на территории Украины и сейчас физически не могут работать. Поэтому сейчас надо, конечно, еще раз до самого конца, что называется, по молекулам, до атомов разобраться со всеми поставками", - пояснил Лихачев.

Росатом Алексей Лихачев
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