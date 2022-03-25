"Победа" приостановит эксплуатацию 16 из 41 самолета для экономии запчастей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" приостановит эксплуатацию 16 самолетов, следует из обращения временно исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам.

Сейчас в парке компании 41 самолет типа Boeing-737-800, 37 из них летают внутри России, говорится в обращении, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

"Для сохранения безопасности полетов и ради нашего общего будущего сократим флот до 25 самолетов. Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек. Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем", - пишет Юриков.

Параллельно "Победа" думает над "планом адаптации персонала к временному сокращению флота", говорится в письме: "Это может быть режим сокращенной рабочей недели или режим простоя".

"Действительно, "Победа" разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

"Параллельно разрабатываются оптимальные решения, приоритетно ориентированные на сохранение профессиональной команды", - добавила она.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против РФ в связи с военной операцией на Украине. В соответствии с ними запрещено поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги по их техобслуживанию и страхованию.