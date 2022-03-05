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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

"Победа" с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Победа" приостанавливает все зарубежные рейсы с 8 марта до конца зимнего расписания полетов.

Решение принято "в соответствии с рекомендацией Росавиации", отмечает перевозчик.

"Начиная с 6 марта (00:00 по Москве) прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 по Москве)", - добавили в компании.

Ранее в субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

Росавиация Победа

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