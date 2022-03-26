Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на тех, кто с 24 февраля выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Инициатива была внесена в палату группой сенаторов и депутатов 22 марта, 23 марта Дума приняла его в трех чтениях.

Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.