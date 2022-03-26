Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на тех, кто с 24 февраля выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Инициатива была внесена в палату группой сенаторов и депутатов 22 марта, 23 марта Дума приняла его в трех чтениях.

Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 26 марта

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Путин подписал поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ

"Победа" приостановит эксплуатацию 16 из 41 самолета для экономии запчастей

Что произошло за день: пятница, 25 марта

Spotify уйдет из России

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Военная операция на Украине

Мединский заявил о желании РФ заключить комплексный договор с Украиной

Военная операция на Украине

Генштаб РФ: в ходе спецоперации на Украине погибли 1 351 человек, ранены - 3 825

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код