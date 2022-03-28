Патриарх Кирилл призвал воспринимать болезни и увольнения как личный крест

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что трудности, болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов и анализа своей жизни.

"Человек не может понять, почему все это произошло, почему страшный диагноз у него или его ближних, почему он заболел, почему он выбился из колеи, почему он потерял работу, почему то, другое, третье. Вот это страдание входит в жизнь человека, и если его не сопровождать молитвой и праведным отношением человека к страданиям, то можно очень сильно себе навредить, иногда даже непоправимо", - сказал патриарх в воскресной проповеди в храме Димитрия Солунского на северо-западе Москвы.

По мнения предстоятеля, иначе взглянуть на страдание позволяет крест Христов.

"На самом-то деле если Господь нам дает образ свой, если он нам предлагает взойти на свой маленький крест, то, наверное, не для того, чтобы мы погибли, а для того, чтобы по образу распятого Спасителя мы свои собственные грехи искупили, чтобы этот маленький крест, маленькая болезнь, а иногда и значительная, скорби, которые нас посещают, чтобы мы воспринимали как наш крест, а не как совершенно неоправданное и несправедливое движение нашей судьбы, которое привело нас к этому несчастью", - сказал патриарх Кирилл.

Он считает, что люди так же должны искуплять свои грехи, как Господь искупил грехи рода человеческого. "Поэтому, когда входим в полосу невзгод, болезней, трудностей. не отмахиваться надо, не судьбу винить, тем более не на бога роптать, а задуматься, почему это со мной произошло, и внимательный взгляд на самого себя, на свою жизнь с самого детства, анализ своих поступков непременно может нас привести к мысли о том, что ах вот, теперь я понимаю, это мой крест, и я должен искупить вот тот самый грех, вот те обиды на людей, вот те ссоры, скандалы", - сказал патриарх.