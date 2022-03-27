Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:51

Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов во Львове и под Киевом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что применили высокоточные ракеты для уничтожения двух объектов во Львове - базы с топливом и радиоремонтного завода.

"26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - заявил он.

Также Минобороны РФ сообщило, что ударом высокоточного оружия уничтожен украинский склад ракет для комплексов противовоздушной обороны под Киевом.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западне города Киев", - сказал Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны России, "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции.

Как сообщил в минувшую пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Львов Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 110 мигрантов пытались нелегально попасть из Белоруссии в Польшу

Более 110 мигрантов пытались нелегально попасть из Белоруссии в Польшу
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 480 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 480 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 марта

Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию

Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию
Военная операция на Украине

Зеленский призвал Запад увеличить военную поддержку Украины

Зеленский призвал Запад увеличить военную поддержку Украины

В Белом доме заявили, что у Байдена нет цели сменить власть в РФ

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отверг заявление Минобороны РФ о нарушении договоренностей по Карабаху

Азербайджан отверг заявление Минобороны РФ о нарушении договоренностей по Карабаху
Военная операция на Украине

Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе за демократию в мире

Минобороны РФ заявило о нарушении Азербайджаном договоренностей по Карабаху

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код