Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов во Львове и под Киевом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что применили высокоточные ракеты для уничтожения двух объектов во Львове - базы с топливом и радиоремонтного завода.

"26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - заявил он.

Также Минобороны РФ сообщило, что ударом высокоточного оружия уничтожен украинский склад ракет для комплексов противовоздушной обороны под Киевом.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах юго-западне города Киев", - сказал Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны России, "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции.

Как сообщил в минувшую пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим.