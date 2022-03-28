Завершено расследование дела о видеороликах экс-схиигумена Сергия

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о возбуждении ненависти, обвиняемыми по которому проходят Николай Романов (экс-схиигумен Сергий) и его соратник Всеволод Могучев, завершено, сообщил "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

"Предварительное следствие окончено. Из объема предъявленного обвинения исключены "неустановленные лица", то есть теперь организованная преступная группа лиц состоит из Романова и Могучева", - сказал Толмачев.

Кроме того, по его данным, в деле теперь фигурирует не пять, а шесть видеороликов.

Официальным комментарием следственных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября того же года отлучен от церкви.

Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, но был задержан в конце декабря 2020 года и увезен в Москву.

Романову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

30 ноября 2021 года Измайловский райсуд Москвы приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. 21 марта 2022 года Московский городской суд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил решение райсуда в силе. Романов остается в московском СИЗО.

По информации адвокатов, экс-схиигумен вместе с Могучевым проходит обвиняемым по делу о возбуждении ненависти (п."в" ч.2 ст.282 УК РФ). Поводом стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете. Следственные органы пока не прокомментировали данное дело.