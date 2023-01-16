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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия
Николай Романов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило суд назначить семь лет колонии общего режима Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по итогам рассмотрения дела о возбуждении ненависти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"По совокупности с наказанием, назначенным Романову по приговору Измайловского суда Москвы от 30 ноября 2021 года, государственное обвинение попросило суд окончательно назначить Романову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили агентству в суде в понедельник.

Прокуратура также просит суд запретить Романову администрировать интернет-ресурсы сроком на три года.

Для второго фигуранта дела, соратника Романова - Всеволода Могучева - гособвинение запросило пять лет колонии общего режима.

Романову и Могучеву вменяется возбуждение ненависти и вражды. Как заявляла защита, поводом для дела стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете.

В 2021 году Романов был приговорен к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

Романова задержали в 2020 году. В том же году он были извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне того же года со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

Взгляды и высказывания Романова получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы коронавируса.

Николай Романов Всеволод Могучев
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