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Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы назначил три с половиной года колонии общего режима бывшему схиигумену Сергию (Николаю) Романову по делу о склонении к самоубийству и самоуправстве, передал корреспондент "Интерфакса".

Такой приговор огласил судья Андрей Седышев.

Романов признан виновным в склонении к самоубийству (пункты "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 3 ст. 148), а также самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

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При назначении наказания Романову суд не нашел отягчающих его вину обстоятельств, при этом учел ряд смягчающих - в частности, его пенсионный возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в силу Романову суд сохранил.

"Не суди, да не судим будешь", - заявил после приговора бывший схиигумен.

Дело экс-схиигумена Сергия

Согласно фабуле дела, Романов публично призвал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, понимая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих христиан к суициду.

Кроме того, как установил Следственный комитет, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. В том числе. по данным СКР, он незаконно мешал проведению религиозных обрядов.

Романов также совершил самоуправство, воспрепятствовав инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

Свою вину бывший схиигумен не признал.

Романова задержали в 2020 году. В том же году он были извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне того же года со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

В сентябре 2021 года Романову было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ) из-за нескольких роликов в интернете.

Ранее Романов был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы. После отбывания наказания он вышел на свободу в конце 90-х годов.

Взгляды и высказывания экс-схиигумена получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы коронавируса.

Сергий Романов Москва Измайловский суд

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