Роскомнадзор вынес "Новой газете" второе письменное предупреждение

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в понедельник вынес "Новой газете" второе письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки", - говорится в сообщении.

22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю "Новой газеты" за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Тогда в ведомстве сообщили, что два письменных предупреждения могут быть основанием для решения суда о лишении СМИ регистрации.