Что произошло за день: понедельник, 28 марта

Приостановка работы "Новой газеты", снятие судимости Серебренникову, признание Deutsche Welle иноагентом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Новая газета" объявила о приостановке работы. Издание приняло решение после того, как Роскомнадзор вынес ему второе письменное предупреждение об упоминании одного из НКО-иноагентов без маркировки.

- Суд отменил условное осуждение режиссеру Кириллу Серебренникову. Таким образом, было удовлетворено ходатайство защиты. Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил Серебренникова к трем годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей за мошенничество.

- Власти стран G7 сочли, что оплата российского газа рублями была бы нарушением контрактов. Об этом на брифинге заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

- Суд постановил, что признанная экстремистской компания Meta угрожает конституционному строю РФ. Также уточняется, что организация "распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России", и нарушает их права. Из текста решения Тверского суда Москвы следует, что запрет в РФ продуктов Meta - Facebook и Instagram - не ограничивает действий физических и юридических лиц в их использовании.

- Сергей Игнатьев оставит пост советника Эльвиры Набиуллиной. Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, он уходит на пенсию.

- Московская биржа возобновила торги всеми акциями. По итогам сокращенных по времени торгов индекс МосБиржи составил 2430,7 пункта (-2,2%, минимум сессии - 2407,2 пункта), индекс РТС - 823,04 пункта (-0,8%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 9,2%.

- Deutsche Welle включена в реестр СМИ-иноагентов. Ранее сайт немецкой телерадиокомпании был заблокирован за распространение фейков о событиях на Украине. Московский офис прекратил работу еще в начале февраля.

- Heineken решил уйти из России. Нидерландский производитель пива передаст бизнес в стране новому местному владельцу, до этого момента все семь пивоварен будут продолжать работу. Следом о решении покинуть российский рынок объявил датский концерн Carlsberg - владелец компании "Балтика".

- Суд вынес приговор девушке, бросившей бутылку с зажигательной смесью в полицейского во время несанкционированной акции в феврале. Ей назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

- Петербурженку приговорили к 180 часам обязательных работ за фото без верхней одежды на фоне Исаакиевского собора.