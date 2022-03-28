Уроженца Украины оштрафовали в Подмосковье за дискредитацию ВС РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном Орехово-Зуево уроженца Украины привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В Орехово-Зуево 33-летний уроженец Украины осуществлял публичные действия, содержание которых дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации. Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции", - сказали в пресс-службе главка.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.