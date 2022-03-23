Четверо граждан на Сахалине оштрафованы на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Шесть административных материалов о дискредитации вооруженных сил РФ составила на Сахалине полиция, четверо граждан оштрафованы, еще двое ожидают суда, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

"Материалы в отношении 4 граждан рассмотрены в суде. Они признаны виновными в совершении правонарушения, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Еще два материала находятся на рассмотрении в городских судах Невельска и Углегорска", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, административные протоколы составлены по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях после подписания Путиным закона о запрете дискредитации Вооруженных сил РФ. Закон предусматривает различные наказания, как административного характера, так и уголовного.

Часть 1 статьи 20.3.3 носит административный характер и применяется за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или "призыв к воспрепятствованию использования ВС" и предполагает штраф для нарушителя от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. На должностных лиц по данной статье налагается штраф - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена за аналогичные деяния, совершенные повторно в течении одного года.