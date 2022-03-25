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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Жителя Приморья оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае назначил местному жителю административный штраф в 60 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

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"В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в социальной сети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных Сил РФ", - говорится в сообщении.

В отношении него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что к ответственности, предположительно, привлечен депутат думы города Артема.

Приморский край МВД
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