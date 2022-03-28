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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

В Ростовских пунктах приема беженцев остается около 6000 жителей Донбасса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С начала эвакуации жителей Донбасса в Россию границу с Ростовской области пересекли около 400 тысяч человек, сообщил в эфире телеканала "Дон24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Военная операция на Украине

"Более 25 регионов уже приняли у себя беженцев, но все они шли через нас. Сейчас в пунктах временного размещения на территории региона остаются около 6 тысяч человек", - сказал чиновник.

Обеспечение беженцев продуктами питания и медпомощью он назвал по-прежнему приоритетной задачей.

Ранее со ссылкой на погрануправление ФСБ региона сообщалось, что за последние сутки границу пересекли более 11,5 тыс. человек.

Эвакуацию населения власти ДНР и ЛНР объявили 18 февраля, в Россию начали выводить женщин, детей и стариков.

Донбасс Ростовская область Василий Голубев Украина ФСБ
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