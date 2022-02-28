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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

МЧС насчитало около 127 тысяч эвакуированных из Донбасса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - С 18 февраля, когда была объявлена эвакуация мирных жителей самопровозглашенных республик Донбасса, в Россию из них перебрались больше 127 тысяч человек, сообщил в полпредстве Южного федерального округа в Ростове-на-Дону замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

25 февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак говорил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных и что в первую очередь из Донбасса вывозят стариков, женщин и детей. Президент Владимир Путин распорядился выделить каждому беженцу 10 тысяч рублей. Минфин для этого перевел в Ростовскую область 5 млрд рублей.

Только в Донецкой народной республике говорили, что планируют эвакуировать из региона 700 тысяч человек. 24 февраля глава ДНР Денис Пушилин сказал, что эвакуация прерывается, поскольку приоритетом становится безопасность приграничных населенных пунктов.

26 февраля в МЧС отметили спад потока эвакуируемых из ДНР и ЛНР.

Военная операция на Украине. Хроника

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Дым от горящего нефтехранилища под КиевомПоследствия обстрелов в Мариуполе27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Дым от горящего нефтехранилища под Киевом
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
МЧС Ростов-на-Дону ДНР ДНР ЛНР Анатолий Супруновский Денис Пушилин

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