На Ройзмана составили два протокола о дискредитации вооруженных сил РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Отдел полиции №7 в Екатеринбурге составил на бывшего мэра города Евгения Ройзмана два административных протокола о дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Два протокола по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ)", - сообщил журналистам его защитник Юлия Федотова. По её словам, один протокол составлен за пост в соцсети, второй - за видеоролик.

Накануне Ройзман сообщал "Интерфаксу", что его вызвали в полицию для составления протокола по этой статье КоАП.

Ранее сообщалось , что член Общественной палаты России Максим Григорьев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина провести проверку в отношении Ройзмана и "принять необходимое процессуальное решение". В обращении Григорьев написал, что в интернете "распространяется фотография постановки гражданином Ройзманом (...) отметки "лайк" (....) призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона". "В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск", - отмечал автор просьбы.