Что произошло за день: вторник, 29 марта

Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, высылка российских дипломатов из нескольких стран Европы, штрафы для Евгения Ройзмана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. По итогам встречи замглавы Минобороны РФ Александр Фомин сообщил о решении кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина передала России понятно сформулированную позицию, она будет представлена президенту РФ. По его словам, Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, а Россия не возражает против ее вхождения в Евросоюз.

- В Кремле подтвердили участие Романа Абрамовича в переговорах в Турции. Дмитрий Песков подчеркнул, что бизнесмен присутствовал на встрече с одобрения обеих сторон, он не является членом российской делегации. Также пресс-секретарь президента РФ назвал сообщения об отравлении Абрамовича "частью информационной войны".

- Еще несколько европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов. Нидерланды вышлют 17 россиян, Бельгия - 21, Ирландия - четырех, Чехия - одного. Между тем Россия высылает по три сотрудника дипмиссий Латвии и Эстонии, а также четырех представителей посольства Литвы. Также заблокированы счета посольства Польши в Москве в ответ на высылку 45 российских дипломатов и блокировку счетов посольства в Варшаве.

- Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в РФ будет меньше прошлогоднего. На службу отправят 134,5 тысячи российских граждан. Министр обороны сообщил, что срочников направлять в горячие точки не будут.

- ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в РФ. Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.

- Евгений Ройзман получил два штрафа по протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ на сумму в 100 тысяч рублей. Заседание суда по третьему протоколу состоится 7 апреля.

- Johnson & Johnson приостанавливает поставки в РФ средств для персонального ухода.

- IBU приостановил членство Союза биатлонистов России. Решение должно быть рассмотрено Конгрессом Международного союза биатлонистов на заседании 15-19 сентября, если оно не будет отменено раньше.