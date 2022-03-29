Ройзман оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован судом на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российских военнослужащих, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным (...) и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала судья.

На Ройзмана в полиции составили три административных протокола о дискредитации российских военных (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) за пост в соцсети и видеоролик. Предполагается, что два протокола суд рассмотрит 29 марта, третий протокол Октябрьский суд рассмотрит 7 апреля.

При рассмотрении первого протокола политик вины не признал и заявил, что в его посте не упоминаются ни вооруженные силы, ни Минобороны, а значит там нет и дискредитации.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова просила у судя минимум три рабочих дня на подготовку защиты по новой статье КоАП, а также просила назначить лингвистическую экспертизу постов, к которым появились претензии. Ее ходатайства отклонили, но суд дал защите несколько часов перерыва.